Суд збільшив заставу ексначальнику Одеського ТЦК Євгену Борисову до понад 45 млн грн

Слідство вважало, що підозрюваний може скористатися заставою для втечі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та збільшив розмір застави для колишнього керівника Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисова. Відповідне рішення було ухвалене 19 червня – суму підвищено до 45,42 млн грн, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як відомо, у травні 2025 року Печерський районний суд Києва залишив ексвійськкома під вартою до 24 червня з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Проте таке рішення було оскаржене, адже слідство вважало, що підозрюваний може скористатися заставою для втечі.

Колишньому посадовцю інкримінують службове підроблення та перешкоджання діяльності Збройних Сил України в особливий період (ст. 114-1 та 366 КК України).

Раніше ми писали, що працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.