Суд увеличил залог для экс-начальника Одесского ТЦК Євгения Борисова до более чем 45 млн грн

Следствие считало, что подозреваемый может воспользоваться залогом для побега.

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Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора Офиса Генерального прокурора и увеличил размер залога для бывшего руководителя Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки Євгения Борисова. Соответствующее решение было принято 19 июня – сумму повысили до 45,42 млн грн, сообщает Государственное бюро расследований.

Как известно, в мае 2025 года Печерский районный суд Киева оставил бывшего военкома под стражей до 24 июня с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Однако это решение было обжаловано, поскольку следствие считало, что подозреваемый может воспользоваться залогом для побега.

Бывшему должностному лицу инкриминируют служебную подделку и воспрепятствование деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ст. 114-1 и 366 УК Украины).

Раньше мы писали, что работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению.

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