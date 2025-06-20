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У Львові директор благодійного фонду ошукав військовослужбовців та волонтера на понад 1,3 млн грн

17:32, 20 червня 2025
Чоловік ошукав чотирьох військовослужбовців та одного волонтера.
У Львові директор благодійного фонду ошукав військовослужбовців та волонтера на понад 1,3 млн грн
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У Львові місцевому мешканцю повідомлено про підозру у шахрайстві. У період з грудня 2023 по лютий 2025 року львів'янин реалізував шахрайську схему заволодіння коштами, які призначалися на потреби ЗСУ.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, використовуючи створений ним же благодійний фонд, підозрюваний імітував надання допомоги ЗСУ. Зокрема, він обіцяв допомогти з придбанням транспорту та техніки для потреб військових. Ішлося загалом про 7 автомобілів різних моделей, тепловізійні приціли та квадрокоптери.

Підозрюваний наперед отримував від них кошти за замовлені товари. Оплата здійснювалася як напряму на банківські карти підозрюваного, так і через одну з електронних платіжних систем.

«Проте чоловік не доставляв замовлені у нього товари, а отриманими коштами розпоряджався на власний розсуд. Задокументовано, що таким чином він ошукав чотирьох військовослужбовців та одного волонтера.

Загальна сума завданих збитків складає майже 1,3 млн грн», - заявили в ОГП.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

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ОГП прокуратура Львів шахрай

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