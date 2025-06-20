В Іспанії чоловік прийшов до поліції за поновлення ID, а взяли його за шахрайство

Підозрюваний у шахрайстві втік до Іспанії, а потрапив до поліції під час поновлення посвідчення особи іноземця.

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В Іспанії затримали громадянина України, якого звинувачують у шахрайстві на суму 1 мільйон євро, коли він сам прийшов до поліцейської дільниці в Бенідормі для продовження посвідчення особи іноземця. Про це повідомило видання The Olive Press.

За даними правоохоронців, у лютому 2025 року Україна видала міжнародний ордер на арешт чоловіка. Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому у Львові в 2023–2024 роках. Чоловік переконав 40 осіб інвестувати в бізнес із імпорту автомобілів, але не виконав обіцянок і втік до Іспанії.

У поліції Бенідорма назвали це затримання «найлегшим арештом року». Під час перевірки документів у базі даних виявили ордер на арешт. Чоловіка затримали на місці та передали Національному суду Іспанії, який розгляне запит України про екстрадицію.

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