Верховний Суд відновив приймання процесуальних документі через електронний суд

У Верховному Суді відновлено сервіс приймання процесуальних документів, що направлені через підсистему «Електронний суд».

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки, яка вивела з ладу практично усі електронні сервіси головного суду країни. Згодом Верховний Суд повідомив, що 13 червня відновив приймання процесуальних документів, їхній автоматизований розподіл та розгляд. Втім, підсистема Електронний суд ще не запрацювала для касаційних цивільного, кримінального судів та Великої Палати.

20 червня Верховний Суд повідомив про відновлення сервісу приймання процесуальних документів, що направлені через підсистему «Електронний суд» до Великої Палати Верховного Суду, Касаційного кримінального суду і Касаційного цивільного суду.

Додамо, через DDoS-атаку ВАКС обмежив отримання електронної кореспонденції з-за кордону.

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