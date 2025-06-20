Депутати заблокували підписання Русланом Стефанчуком закону про множинне громадянство

У Раді зареєстровано три проекти постанов, які блокують підписання прийнятого закону про множинне громадянство.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поки не зможе підписати прийнятий парламентом закон про множинне громадянство.

Так, 19 та 20 червня зареєстровані «блокуючі» проекти постанов, які не дозволять підписати закон, доки їх не буде відхилено. Ініціаторами цих постанов виступили народні депутати Дмитро Разумков, Роман Бабій, Євген Петруняк, Оксана Дмитрієва та інші.

Раніше депутати повідомляли, що наступне пленарне засідання заплановане вже на липень, тож, ймовірно, до липня підписання цього закону буде заблоковане.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 11469 щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», даний закон передбачає випадки визнання множинного громадянства. Разом з тим, він окремо не виділяє таку категорію осіб, як «судді та держслужбовці», а містить загальні норми щодо випадків визнання множинного громадянства у «громадян України».

Автор: Наталя Мамченко

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