Депутаты заблокировали подписание Русланом Стефанчуком закона о множественном гражданстве

В Раде зарегистрированы три проекта постановлений, которые блокируют подписание принятого закона о множественном гражданстве.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пока не сможет подписать принятый парламентом закон о множественном гражданстве.

Так, 19 и 20 июня зарегистрированы «блокирующие» проекты постановлений, которые не позволят подписать закон, пока они не будут отклонены. Инициаторами этих постановлений выступили народные депутаты Дмитрий Разумков, Роман Бабий, Евгений Петруняк, Оксана Дмитриева и другие.

Ранее депутаты сообщали, что следующее пленарное заседание запланировано уже на июль, так что, вероятно, до июля подписание этого закона будет заблокировано.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект 11469 относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», данный закон предусматривает случаи признания множественного гражданства. Вместе с тем, он отдельно не выделяет такую категорию лиц, как «судьи и госслужащие», а содержит общие нормы относительно случаев признания множественного гражданства у «граждан Украины».

Автор: Наталя Мамченко

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