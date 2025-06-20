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Верховный Суд восстановил прием процессуальных документов через электронный суд

16:39, 20 июня 2025
В Верховном Суде возобновлен сервис приема процессуальных документов, направленных через подсистему «Электронный суд».
Верховный Суд восстановил прием процессуальных документов через электронный суд
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд подвергся масштабной кибератаке, которая вывела из строя практически все электронные сервисы главного суда страны. Позже Верховный Суд сообщил, что 13 июня возобновил прием процессуальных документов, их автоматизированное распределение и рассмотрение. Однако подсистема «Электронный суд» все еще не работает для кассационных гражданского, уголовного судов и Большой Палаты.

20 июня Верховный Суд сообщил о восстановлении сервиса приема процессуальных документов, направленных через подсистему «Электронный суд» в Большую Палату Верховного Суда, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд.

Добавим, из-за DDoS-атаки ВАКС ограничил получение электронной корреспонденции из-за границы.

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суд Верховный Суд кибератака

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