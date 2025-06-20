В Испании мужчина пришел в полицию за обновление ID, а взяли его за мошенничество

Подозреваемый в мошенничестве сбежал в Испанию, а попал в полицию во время обновления удостоверения личности иностранца.

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В Испании задержали гражданина Украины, которого обвиняют в мошенничестве на сумму 1 миллион евро, когда он сам пришел в полицейский участок в Бенидорме для продления удостоверения личности иностранца. Об этом сообщило издание The Olive Press.

По данным правоохранителей, в феврале 2025 года Украина выдала международный ордер на арест мужчины. Его подозревают в мошенничестве, совершенном во Львове в 2023-2024 годах. Мужчина убедил 40 человек инвестировать в бизнес по импорту автомобилей, но не выполнил обещаний и сбежал в Испанию.

В полиции Бенидорма назвали это задержание «самым легким арестом года». Во время проверки документов в базе данных обнаружили ордер на арест. Мужчину задержали на месте и передали Национальному суду Испании, который рассмотрит запрос Украины об экстрадиции.

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