Во Львове директор благотворительного фонда обманул военнослужащих и волонтера более чем на 1,3 млн грн

Мужчина обманул четырех военнослужащих и одного волонтера.

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Во Львове местному жителю сообщено о подозрении в мошенничестве. В период с декабря 2023 по февраль 2025 года львовянин реализовал мошенническую схему завладения средствами, предназначенными для нужд ВСУ.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, используя созданный им же благотворительный фонд, подозреваемый имитировал предоставление помощи ВСУ. В частности, он обещал помочь с приобретением транспорта и техники для нужд военных. Речь шла в целом о 7 автомобилях разных моделей, тепловизионных прицелах и квадрокоптерах.

Подозреваемый заранее получал от них деньги за заказанные товары. Оплата осуществлялась как напрямую на банковские карты подозреваемого, так и через одну из электронных платежных систем.

«Однако мужчина не поставлял заказанные у него товары, а полученными средствами распоряжался по собственному усмотрению. Задокументировано, что таким образом он обманул четырех военнослужащих и одного волонтера.

Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 1,3 млн грн», — сообщили в ОГП.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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