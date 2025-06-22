Кабмін оновив правила використання коштів для допомоги цивільним під час війни

Кабінет Міністрів уточнив перелік соцпослуг, які можуть фінансуватись з гуманітарного рахунку.

Джерело фото: Depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів оновив Порядок використання коштів з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Зокрема:

Визначено строки подання заявок.

Щоб пропозиції було розглянуто на засіданні комісії з розподілу коштів, їх необхідно подавати в строки, визначені в оголошенні Мінсоцполітики. Оголошення про початок прийому пропозицій публікуватиметься на сайті Міністерства. Строк прийому пропозицій — не менше ніж 30 днів з дати публікування оголошення.

Уточнено перелік соціальних послуг, що фінансуються.

Уточнено перелік соцпослуг, які можуть фінансуватися з гуманітарного рахунку: послуга стаціонарного догляду для людей з інвалідністю і людей похилого віку окрім випадків, якщо послуга надається на базі психоневрологічних інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, дитячих будинків-інтернатів.

Розширено перелік документів для подання заявок на капремонт.

При подачі заявок на капітальний ремонт або реконструкцію житла для сімейних форм виховання чи приміщень для Центрів життєстійкості обов’язково додається дефектний акт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.