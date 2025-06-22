Кабмин обновил правила использования средств для помощи гражданским во время войны

Кабинет Министров обновил Порядок использования средств со счета для предоставления гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
В частности:
Чтобы предложения были рассмотрены на заседании комиссии по распределению средств, их необходимо подавать в сроки, указанные в объявлении Минсоцполитики. Объявление о начале приема предложений будет публиковаться на сайте Министерства. Срок приема предложений — не менее 30 дней с даты публикации объявления.
Уточнен перечень соцуслуг, которые могут финансироваться с гуманитарного счета: услуга стационарного ухода для людей с инвалидностью и пожилых людей, за исключением случаев, если услуга предоставляется на базе психоневрологических интернатов, домов-интернатов для пожилых граждан и лиц с инвалидностью, детских домов-интернатов.
При подаче заявок на капитальный ремонт или реконструкцию жилья для семейных форм воспитания либо помещений для Центров жизнестойкости обязательно добавляется дефектный акт.
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