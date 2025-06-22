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Соцзахист для ветеранів і їхніх родин: Дмитро Лубінець нагадав про трудові та соціальні гарантії

08:54, 22 червня 2025
Ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, родини загиблих і особи з особливими заслугами перед державою мають низку прав і соціальних гарантій.
Соцзахист для ветеранів і їхніх родин: Дмитро Лубінець нагадав про трудові та соціальні гарантії
Джерело фото: Depositphotos
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Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачає низку важливих положень для тих, хто захищав державу, та їхніх близьких.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець нагадав про трудові та соціальні гарантії для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій, сімей загиблих військових та осіб із особливими заслугами перед Батьківщиною.

Для ветеранів війни (стаття 12):

  • Переважне право на збереження робочого місця у разі скорочення штату або змін в організації праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації.
  • Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи.
  • Використання щорічної відпустки в зручний час.
  • Додаткова оплачувана відпустка із збереженням заробітної плати — 14 календарних днів на рік.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни (стаття 13):

  • Переважне право на залишення на роботі при скороченні штату та на працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій.
  • Першочергове працевлаштування за спеціальністю.
  • Виплата допомоги на рівні 100% середньої зарплати під час тимчасової непрацездатності.
  • Щорічна відпустка у зручний час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік.
  • Виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року.

Для сімей загиблих військовослужбовців (стаття 15):

  • Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації.
  • Виплата допомоги в розмірі 100% середньої зарплати при тимчасовій непрацездатності.
  • Чергова щорічна відпустка у зручний час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік.

Для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною (стаття 16):

  • Переважне право на збереження місця при скороченні незалежно від часу роботи на підприємстві.
  • Першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства.
  • Щорічна оплачувана відпустка, а також додаткова відпустка без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний час.
  • Безплатне навчання і перенавчання нових професій за місцем роботи в навчальних закладах системи державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на курсах.

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