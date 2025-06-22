Практика судов
  1. В Украине

Соцзащита для ветеранов и их семей: Дмитрий Лубинец напомнил о трудовых и социальных гарантиях

08:54, 22 июня 2025
Ветераны войны, лица с инвалидностью в результате боевых действий, семьи погибших и лица с особыми заслугами перед государством обладают рядом прав и социальных гарантий.
Соцзащита для ветеранов и их семей: Дмитрий Лубинец напомнил о трудовых и социальных гарантиях
Источник фото Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предусматривает ряд важных положений для тех, кто защищал государство, и их близких.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил о трудовых и социальных гарантиях для ветеранов войны, лиц с инвалидностью в результате боевых действий, семей погибших военных и лиц с особыми заслугами перед Родиной.

Для ветеранов войны (статья 12):

  • Преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения штата или изменений в организации труда, а также на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.
  • Выплата помощи по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от стажа работы.
  • Использование ежегодного отпуска в удобное время.
  • Дополнительный оплачиваемый отпуск с сохранением заработной платы — 14 календарных дней в год.

Для лиц с инвалидностью в результате войны (статья 13):

  • Преимущественное право на сохранение на работе при сокращении штата и на трудоустройство в случае ликвидации предприятий, учреждений, организаций.
  • Первочередное трудоустройство по специальности.
  • Выплата помощи на уровне 100% средней заработной платы во время временной нетрудоспособности.
  • Ежегодный отпуск в удобное время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год.
  • Выплата работающим лицам с инвалидностью помощи по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года.

Для семей погибших военнослужащих (статья 15):

  • Преимущественное право на сохранение на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда, а также на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.
  • Выплата помощи в размере 100% средней заработной платы при временной нетрудоспособности.
  • Очередной ежегодный отпуск в удобное время; получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год.

Для лиц с особыми заслугами перед Родиной (статья 16):

  • Преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении независимо от времени работы на предприятии.
  • Первочередное трудоустройство при ликвидации предприятия.
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск, а также дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год в удобное время.
  • Бесплатное обучение и переобучение новым профессиям по месту работы в учебных заведениях системы государственной подготовки и переподготовки кадров, а также в платных учебных заведениях и на курсах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ветераны война Дмитрий Лубинец трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада установила новые ставки судебного сбора

Для граждан максимальный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд по гражданским делам будет ограничен 30 280 грн, а если речь идет о защите социальных прав – 15 тысячами грн.

Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко

Наличие судей в составе дисциплинарных органов адвокатуры обеспечит прозрачность и объективность рассмотрения дисциплинарных производств в отношении адвокатов.

Верховная Рада изменила условия ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение

Парламент принял закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс относительно ответственности за коррупционные правонарушения.

Граждан Украины может стать больше – для кого из иностранцев законом о множественном гражданстве упрощен порядок получения украинского гражданства

Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве: кто из иностранцев сможет получить гражданство Украины по упрощенным правилам.

Рада запретила зачислять обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений в ряды ВСУ

Закон устанавливает запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси