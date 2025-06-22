Соцзащита для ветеранов и их семей: Дмитрий Лубинец напомнил о трудовых и социальных гарантиях

Ветераны войны, лица с инвалидностью в результате боевых действий, семьи погибших и лица с особыми заслугами перед государством обладают рядом прав и социальных гарантий.

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Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» предусматривает ряд важных положений для тех, кто защищал государство, и их близких.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил о трудовых и социальных гарантиях для ветеранов войны, лиц с инвалидностью в результате боевых действий, семей погибших военных и лиц с особыми заслугами перед Родиной.

Для ветеранов войны (статья 12):

Преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения штата или изменений в организации труда, а также на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.

Выплата помощи по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы, независимо от стажа работы.

Использование ежегодного отпуска в удобное время.

Дополнительный оплачиваемый отпуск с сохранением заработной платы — 14 календарных дней в год.

Для лиц с инвалидностью в результате войны (статья 13):

Преимущественное право на сохранение на работе при сокращении штата и на трудоустройство в случае ликвидации предприятий, учреждений, организаций.

Первочередное трудоустройство по специальности.

Выплата помощи на уровне 100% средней заработной платы во время временной нетрудоспособности.

Ежегодный отпуск в удобное время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год.

Выплата работающим лицам с инвалидностью помощи по временной нетрудоспособности до 4 месяцев подряд или до 5 месяцев в течение календарного года.

Для семей погибших военнослужащих (статья 15):

Преимущественное право на сохранение на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда, а также на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.

Выплата помощи в размере 100% средней заработной платы при временной нетрудоспособности.

Очередной ежегодный отпуск в удобное время; получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год.

Для лиц с особыми заслугами перед Родиной (статья 16):

Преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении независимо от времени работы на предприятии.

Первочередное трудоустройство при ликвидации предприятия.

Ежегодный оплачиваемый отпуск, а также дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год в удобное время.

Бесплатное обучение и переобучение новым профессиям по месту работы в учебных заведениях системы государственной подготовки и переподготовки кадров, а также в платных учебных заведениях и на курсах.

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