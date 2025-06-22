Практика судів
  1. В Україні

Висота – 5500, час у повітрі – 12 годин: що вміє новий антидрон SHARK для ЗСУ

18:38, 22 червня 2025
Україна отримала перший легкомоторний літак SHARK із системою РЕБ для боротьби з дронами.
Висота – 5500, час у повітрі – 12 годин: що вміє новий антидрон SHARK для ЗСУ
Фото: militarnyi
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна отримала перший легкомоторний двомісний літак SHARK від чесько-словацької компанії SHARK.AERO, оснащений сучасними засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії ворожим дронам. Про це повідомив французький авіаційний оглядач Ате Чует після зустрічі з представником компанії на Паризькому авіасалоні 2025, пише видання «Мілітарний».

Літак спеціально адаптований для умов війни в Україні. Він оснащений антеною, яка виявляє та відстежує електромагнітні сигнали дронів, зокрема типу Shahed та «Орлан». Після виявлення загрози активуються глушильні пристрої, які нейтралізують безпілотники, блокуючи сигнали GNSS (системи позиціювання) та канали керування й відеотрансляції. Система РЕБ, розташована під фюзеляжем, забезпечує придушення ворожих сигналів у радіусі 4,5 км на висоті 1800 м.

Хоча дрони типу Shahed мають інерційну навігаційну систему, яка частково компенсує втрату GNSS, вона накопичує похибки. Тож тривалий супровід таких дронів літаком із РЕБ може значно відхилити їх від цілі, знижуючи ефективність ударів.

SHARK оснащений двигуном Rotax потужністю 100 к. с. із карбюратором і посиленим генератором для живлення систем РЕБ. Літак здатен розвивати максимальну швидкість 300 км/год, а на крейсерській швидкості 270 км/год долає до 2000 км. В економному режимі він може залишатися в повітрі до 12 годин. Максимальна висота польоту становить 5500 м, а для безпеки екіпажу передбачені кисневий генератор і парашут для аварійного приземлення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив важливість легкомоторної авіації для протидії дронам. «Одним із перспективних напрямків протидії «шахедам» є застосування легкомоторної авіації. Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян», — зазначив він.

У рамках експериментального проєкту Міністерства оборони України воєнізовані формування та добровольчі тероборони зможуть допомагати Силам оборони виявляти, супроводжувати й знищувати ворожі дрони, використовуючи власні літаки, дрони, зброю та обладнання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЗСУ війна авіація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують спростити вступ до вишів, які знаходяться на територіях бойових дій

Законопроектом пропонується встановити можливість вступу до вишів результатами співбесіди або вступних іспитів без використання ЗНО чи НМТ.

Верховна Рада врегулює виплату заробітної плати засудженим на їх банківський рахунок

Буде передбачено, що засуджені до обмеження волі залучаються до оплачуваної праці на підставі строкового трудового договору або цивільно-правового договору, який укладається між засудженим та ФОП або юрособою, для якої засуджені здійснюють виконання робіт чи надання послуг.

Верховний Суд розглянув спір щодо виплати додаткової винагороди у 100 тисяч грн у зв’язку із захворюванням, пов’язаним із захистом Батьківщини

Верховний Суд вказав, що суди мали обов’язково встановити обставини, що підтверджують наявність чи відсутність підстав для отримання позивачем збільшеної до 100 000 грн на місяць додаткової винагороди.

Верховна Рада внесла зміни щодо подання податкової звітності мобілізованими адвокатами та іншими самозайнятими особами

Закон передбачає, що завдяки автоматичному отриманню Державною податковою службою інформації з Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» буде спрощена низка процесів.

Верховна Рада обмежила строками перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів

Прийнято закон, за яким відомості про накладення адміністративного стягнення на посадовця за вчинення корупційного правопорушення будуть зберігатися у Реєстрі корупціонерів один рік.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси