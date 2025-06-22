Висота – 5500, час у повітрі – 12 годин: що вміє новий антидрон SHARK для ЗСУ

Україна отримала перший легкомоторний літак SHARK із системою РЕБ для боротьби з дронами.

Фото: militarnyi

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Україна отримала перший легкомоторний двомісний літак SHARK від чесько-словацької компанії SHARK.AERO, оснащений сучасними засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії ворожим дронам. Про це повідомив французький авіаційний оглядач Ате Чует після зустрічі з представником компанії на Паризькому авіасалоні 2025, пише видання «Мілітарний».

Літак спеціально адаптований для умов війни в Україні. Він оснащений антеною, яка виявляє та відстежує електромагнітні сигнали дронів, зокрема типу Shahed та «Орлан». Після виявлення загрози активуються глушильні пристрої, які нейтралізують безпілотники, блокуючи сигнали GNSS (системи позиціювання) та канали керування й відеотрансляції. Система РЕБ, розташована під фюзеляжем, забезпечує придушення ворожих сигналів у радіусі 4,5 км на висоті 1800 м.

Хоча дрони типу Shahed мають інерційну навігаційну систему, яка частково компенсує втрату GNSS, вона накопичує похибки. Тож тривалий супровід таких дронів літаком із РЕБ може значно відхилити їх від цілі, знижуючи ефективність ударів.

SHARK оснащений двигуном Rotax потужністю 100 к. с. із карбюратором і посиленим генератором для живлення систем РЕБ. Літак здатен розвивати максимальну швидкість 300 км/год, а на крейсерській швидкості 270 км/год долає до 2000 км. В економному режимі він може залишатися в повітрі до 12 годин. Максимальна висота польоту становить 5500 м, а для безпеки екіпажу передбачені кисневий генератор і парашут для аварійного приземлення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив важливість легкомоторної авіації для протидії дронам. «Одним із перспективних напрямків протидії «шахедам» є застосування легкомоторної авіації. Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян», — зазначив він.

У рамках експериментального проєкту Міністерства оборони України воєнізовані формування та добровольчі тероборони зможуть допомагати Силам оборони виявляти, супроводжувати й знищувати ворожі дрони, використовуючи власні літаки, дрони, зброю та обладнання.

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