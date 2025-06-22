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Высота – 5500, время в воздухе – 12 часов: что умеет новый антидрон SHARK для ВСУ

18:38, 22 июня 2025
Украина получила первый легкомоторный самолет SHARK с системой РЭБ для борьбы с дронами.
Высота – 5500, время в воздухе – 12 часов: что умеет новый антидрон SHARK для ВСУ
Фото: militarnyi
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Украина получила первый легкомоторный двухместный самолет SHARK от чешско-словацкой компании SHARK.AERO, оснащенный современными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия вражеским дронам. Об этом сообщил французский авиационный обозреватель Ате Чует после встречи с представителем компании на Парижском авиасалоне 2025, пишет издание «Милитарный».

Самолет специально адаптирован для условий войны в Украине. Он оснащен антенной, которая обнаруживает и отслеживает электромагнитные сигналы дронов, в частности типа Shahed и «Орлан». После обнаружения угрозы активируются глушильные устройства, которые нейтрализуют беспилотники, блокируя сигналы GNSS (системы позиционирования) и каналы управления и видеотрансляции. Система РЭБ, расположенная под фюзеляжем, обеспечивает подавление вражеских сигналов в радиусе 4,5 км на высоте 1800 м.

Хотя дроны типа Shahed имеют инерционную навигационную систему, которая частично компенсирует потерю GNSS, она накапливает погрешности. Поэтому длительное сопровождение таких дронов самолетом с РЭБ может значительно отклонить их от цели, снижая эффективность ударов.

SHARK оснащен двигателем Rotax мощностью 100 л. с. с карбюратором и усиленным генератором для питания систем РЭБ. Самолет способен развивать максимальную скорость 300 км/ч, а на крейсерской скорости 270 км/ч преодолевает до 2000 км. В экономном режиме он может оставаться в воздухе до 12 часов. Максимальная высота полета составляет 5500 м, а для безопасности экипажа предусмотрены кислородный генератор и парашют для аварийного приземления.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул важность легкомоторной авиации для противодействия дронам. «Одним из перспективных направлений противодействия «шахедам» является применение легкомоторной авиации. Она у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров. Это направление будет развиваться. Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян», - отметил он.

В рамках экспериментального проекта Министерства обороны Украины военизированные формирования и добровольческие теробороны смогут помогать Силам обороны выявлять, сопровождать и уничтожать вражеские дроны, используя собственные самолеты, дроны, оружие и оборудование.

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ВСУ война авиация

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