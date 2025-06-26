Міноборони запроваджує «пакунок пораненого» для військових – що в нього ввійде

Міноборони забезпечить поранених військових адаптивним одягом і засобами гігієни.

Фото: Міноборони

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Міністерство оборони України через Департамент оборонних закупівель уперше розпочне централізоване забезпечення поранених військовослужбовців «пакунком пораненого», який включатиме адаптивний одяг і засоби особистої гігієни. Про це повідомили в Міноборони.

Для закупівлі адаптивного одягу оголошено тендер на суму близько 170 млн грн, поставки заплановані на друге півріччя 2025 року. «Цей проєкт – про гідність та турботу. Міністерство оборони бере на себе обов’язок забезпечити базові потреби поранених одразу після евакуації. «Пакунок пораненого» має стати стандартом людяного ставлення до кожного, хто захищає державу», – зазначив Олександр Осадчий, т.в.о. директора Департаменту закупівель Міноборони.

Літній комплект одягу включатиме адаптивні майки, фуфайки з короткими та довгими рукавами, шорти, штани й шкарпетки, підібрані індивідуально залежно від стану пораненого. Гігієнічний набір міститиме рушник, бритву, гель для душу, шампунь, зубну щітку та пасту, дезодорант, вологі й сухі серветки, гребінець, щітку для волосся, паперові вироби та прокладки.

Закупівля гігієнічних наборів стартує після затвердження Міноборони технічних вимог і відповідного переліку. Проект спрямований на встановлення стандарту гуманного ставлення до поранених військових.

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