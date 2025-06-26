Минобороны вводит «пакет раненого» для военных – что в него войдет

Минобороны обеспечит раненых военных адаптивной одеждой и средствами гигиены.

Фото: Минобороны

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Министерство обороны Украины через Департамент оборонных закупок впервые начнет централизованное обеспечение раненых военнослужащих «пакетом раненого», который будет включать адаптивную одежду и средства личной гигиены. Об этом сообщили в Минобороны.

Для закупки адаптивной одежды объявлен тендер на сумму около 170 млн грн, поставки запланированы на второе полугодие 2025 года. "Этот проект - о достоинстве и заботе. Министерство обороны берет на себя обязанность обеспечить базовые потребности раненых сразу после эвакуации. «Пакет раненого» должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство», - отметил Александр Осадчий, и.о. директора Департамента закупок Минобороны.

Летний комплект одежды будет включать адаптивные майки, фуфайки с короткими и длинными рукавами, шорты, брюки и носки, подобранные индивидуально в зависимости от состояния раненого. Гигиенический набор будет содержать полотенце, бритву, гель для душа, шампунь, зубную щетку и пасту, дезодорант, влажные и сухие салфетки, расческу, щетку для волос, бумажные изделия и прокладки.

Закупка гигиенических наборов стартует после утверждения Минобороны технических требований и соответствующего перечня. Проект направлен на установление стандарта гуманного отношения к раненым военным.

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