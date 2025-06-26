Практика судов
  1. В Украине

Минобороны вводит «пакет раненого» для военных – что в него войдет

17:25, 26 июня 2025
Минобороны обеспечит раненых военных адаптивной одеждой и средствами гигиены.
Минобороны вводит «пакет раненого» для военных – что в него войдет
Фото: Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины через Департамент оборонных закупок впервые начнет централизованное обеспечение раненых военнослужащих «пакетом раненого», который будет включать адаптивную одежду и средства личной гигиены. Об этом сообщили в Минобороны.

Для закупки адаптивной одежды объявлен тендер на сумму около 170 млн грн, поставки запланированы на второе полугодие 2025 года. "Этот проект - о достоинстве и заботе. Министерство обороны берет на себя обязанность обеспечить базовые потребности раненых сразу после эвакуации. «Пакет раненого» должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство», - отметил Александр Осадчий, и.о. директора Департамента закупок Минобороны.

Летний комплект одежды будет включать адаптивные майки, фуфайки с короткими и длинными рукавами, шорты, брюки и носки, подобранные индивидуально в зависимости от состояния раненого. Гигиенический набор будет содержать полотенце, бритву, гель для душа, шампунь, зубную щетку и пасту, дезодорант, влажные и сухие салфетки, расческу, щетку для волос, бумажные изделия и прокладки.

Закупка гигиенических наборов стартует после утверждения Минобороны технических требований и соответствующего перечня. Проект направлен на установление стандарта гуманного отношения к раненым военным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

военные Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о компенсации инвестиций через налоги

Инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через налоги, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

Служба судебной охраны оказалась в кадровом кризисе – не хватает более 60% личного состава

Каждый месяц увольняются 20-25 сотрудников Судебной охраны, а заработная плата составляет менее 15 тысяч гривен в месяц.

Мужчина не смог доказать, что 12 лет не знал о заключении его женой договора дарения, а не договора купли-продажи – что решил Верховный Суд

Верховный Суд указал, что истец должен был доказать невозможность узнать о заключении притворной сделки раньше.

Кабмин в изменениях в бюджет предлагает предусмотреть 1,7 млн расходов на еще не созданный Специализированный административный суд

Отбор судей нового Специализированного административного суда может занять не один год, сам суд не создан как юрлицо, но правительство уже предусмотрело на него в изменениях в бюджет 1,76 млн грн расходов.

Предприятия из перечня Минобороны Defence City получат гарантии защиты от уголовного преследования

Для предприятий, которых Минобороны включит в перечень Defence City, выполнение оборонного контракта будет считаться обстоятельством, исключающим уголовную противоправность деяния – Арахамия, Гетманцев и другие зарегистрировали пакет законопроектов, предусматривающий изменения в УК и УПК.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду