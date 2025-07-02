Кабмін затвердив запуск цифрового сервісу «Ветеран Pro» у застосунку Дія

У Дії з’явиться новий сервіс для ветеранів — «Ветеран Pro».

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Кабінет Міністрів затвердив Порядок використання можливостей Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для надання цифрових сервісів ветеранам, родинам загиблих захисників та учасникам Революції Гідності. У рамках рішення в мобільному застосунку Порталу Дія (Дія) створять окремий розділ «Ветеран Pro».

Новий розділ дозволить:

подавати заяви й запити на отримання публічних (електронних публічних) послуг;

отримувати інформацію щодо надання допомоги, довідки, витяги;

проходити опитування;

користуватися додатковими сервісами, передбаченими законодавством.

Відповідно, до положення про Єдиний портал електронних послуг внесено зміни, які закріплюють його нові функції у сфері цифровізації ветеранських послуг.

Також змінено Порядок забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів. Відтепер ветерани, члени родин загиблих та учасники Революції Гідності зможуть переглядати інформацію про таких фахівців і подавати електронні заяви на підтримку через «Дію» — за наявності електронного посвідчення ветерана.

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