Кабмин утвердил запуск цифрового сервиса «Ветеран Pro» в приложении Дія

Кабинет Министров утвердил Порядок использования возможностей Единого государственного веб-портала электронных услуг для предоставления цифровых сервисов ветеранам, семьям погибших защитников и участникам Революции Достоинства. В рамках решения в мобильном приложении Портала Дія (Дія) создадут отдельный раздел «Ветеран Pro».
Новый раздел позволит:
• подавать заявления и запросы на получение публичных (электронных публичных) услуг;
• получать информацию о предоставлении помощи, справки, выписки;
• проходить опросы;
• пользоваться дополнительными сервисами, предусмотренными законодательством.
Соответственно, в Положение о Едином портале электронных услуг внесены изменения, закрепляющие его новые функции в сфере цифровизации ветеранских услуг.
Также изменен Порядок обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов. Теперь ветераны, члены семей погибших и участники Революции Достоинства смогут просматривать информацию о таких специалистах и подавать электронные заявления на получение поддержки через «Дію» — при наличии электронного удостоверения ветерана.
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