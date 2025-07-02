Кабмин утвердил запуск цифрового сервиса «Ветеран Pro» в приложении Дія

В Дії появится новый сервис для ветеранов – «Ветеран Pro».

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Кабинет Министров утвердил Порядок использования возможностей Единого государственного веб-портала электронных услуг для предоставления цифровых сервисов ветеранам, семьям погибших защитников и участникам Революции Достоинства. В рамках решения в мобильном приложении Портала Дія (Дія) создадут отдельный раздел «Ветеран Pro».

Новый раздел позволит:

• подавать заявления и запросы на получение публичных (электронных публичных) услуг;

• получать информацию о предоставлении помощи, справки, выписки;

• проходить опросы;

• пользоваться дополнительными сервисами, предусмотренными законодательством.

Соответственно, в Положение о Едином портале электронных услуг внесены изменения, закрепляющие его новые функции в сфере цифровизации ветеранских услуг.

Также изменен Порядок обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов. Теперь ветераны, члены семей погибших и участники Революции Достоинства смогут просматривать информацию о таких специалистах и подавать электронные заявления на получение поддержки через «Дію» — при наличии электронного удостоверения ветерана.

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