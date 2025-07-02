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Кабмин одобрил законопроект об усилении социальной защиты семей погибших или пропавших без вести полицейских

17:12, 2 июля 2025
Семьи правоохранителей, погибших или пропавших при особых обстоятельствах во время службы, смогут получить льготы, компенсации и бесплатное медицинское обслуживание.
Кабмин одобрил законопроект об усилении социальной защиты семей погибших или пропавших без вести полицейских
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Кабинет министров на своем заседании одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно особенностей социальной защиты членов семей полицейских, которые погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает, что семьи полицейских, которые погибли (умерли), пропали без вести или признаны судом безвестно отсутствующими во время исполнения служебных обязанностей, получат право на льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством.

Для получения этих прав члены семей должны иметь соответствующее удостоверение. Его форму, порядок выдачи и аннулирования будет утверждать Кабинет Министров.

Законопроект также предусматривает бесплатное медицинское обслуживание для таких членов семей в учреждениях здравоохранения Министерства внутренних дел.

Действие законопроекта распространяется также на случаи, когда полицейский стал лицом с инвалидностью во время прохождения службы в полиции.

«Одобрен проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно особенностей социальной защиты членов семьи полицейского, который во время исполнения служебных обязанностей, связанных с выполнением задач и полномочий полиции, погиб (умер) или признан судом безвестно отсутствующим либо пропал без вести при особых обстоятельствах». Законопроектом предлагается предусмотреть, что члены семьи полицейского, который во время исполнения служебных обязанностей, связанных с выполнением задач и полномочий полиции, погиб (умер) или признан судом безвестно отсутствующим либо пропал без вести при особых обстоятельствах, пользуются льготами, гарантиями и компенсациями, установленными для них Законом Украины «О Национальной полиции», при наличии у них удостоверения, подтверждающего их соответствующий статус, форму, порядок выдачи и аннулирования которого утверждает КМУ.

Также предлагается распространить на членов семей полицейских, которые во время исполнения служебных обязанностей, связанных с выполнением задач и полномочий полиции, погибли (умерли), были признаны судом безвестно отсутствующими или пропали без вести при особых обстоятельствах, стали лицами с инвалидностью во время прохождения службы в полиции, право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения Министерства внутренних дел Украины и другие гарантии», — говорится в сообщении.

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