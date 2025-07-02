Кабмин определил порядок доплат для жителей горных населённых пунктов в 2025 году

В 2025 году жители горных населенных пунктов будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям и социальной помощи.

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В 2025 году граждане, которые проживают, работают или учатся в горных населенных пунктах и имеют соответствующий статус, ежемесячно будут получать доплаты к государственным выплатам. Такое решение было принято по результатам заседания Кабмина 2 июля.

Доплаты будут предоставляться к следующим видам выплат:

пенсии, государственной помощи семьям с детьми, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, а также государственной социальной помощи по уходу, денежной

помощи лицу, проживающему совместно с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое, согласно заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения, нуждается в постоянном постороннем уходе, — на уход за ним;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

государственной социальной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, в том числе с инвалидностью, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги следуют за ребенком» и стипендий, финансируемых за счет средств государственного бюджета, в размере, определенном согласно части второй статьи 6 Закона Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине».

Размер доплат будет определяться в соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине».

Принятие, вступление в силу и обжалование в административном порядке решений о назначении, прекращении и возобновлении выплат доплат к пенсии, государственной помощи и стипендий осуществляется с учетом закона об административной процедуре.

Кроме того, определен механизм проверки для осуществления в 2025 году доплаты к пенсии и государственной помощи гражданам, которым предоставлен статус лица, проживающего и работающего на территории населенного пункта, имеющего статус горного.

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