Кабмин утвердил законопроект о надбавке госслужащим за знание английского языка

Кабмин одобрил надбавки за знание английского для госслужащих

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Кабинет Министров Украины утвердил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины „Об использовании английского языка в Украине“» относительно устранения правовой неопределенности в вопросе установления надбавки за владение английским языком.

Как сообщили в Правительстве, документ предусматривает синхронизацию сроков вступления в силу норм, обязывающих отдельные категории должностных лиц владеть английским языком, и правил установления для них надбавки. Надбавка будет начисляться при подтверждении уровня владения языком не ниже B2 по шкале CEFR (Общеевропейские рекомендации по языковому образованию).

Кроме того, законопроект наделяет Кабмин полномочиями определять перечень должностных обязанностей, которые требуют обязательного использования английского языка. Утверждение же конкретного перечня должностей государственной службы, к которым применяются эти обязанности, будет осуществляться руководителем госслужбы в соответствующем органе.

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