Кабмін схвалив законопроект щодо надбавки держслужбовцям за володіння англійською мовою

Кабмін схвалив надбавки за знання англійської для держслужбовців.

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Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про застосування англійської мови в Україні» щодо усунення правової невизначеності стосовно встановлення надбавки за володіння англійською мовою».

Як повідомили в Уряді, документ передбачає синхронізацію строків набрання чинності норм, які зобов’язують окремі категорії посадовців володіти англійською мовою, та правил щодо встановлення для них надбавки. Надбавка буде нараховуватись у разі підтвердження рівня знання мови не нижче B2 за шкалою CEFR (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти).

Крім того, законопроєкт наділяє Кабмін повноваженнями визначати перелік посадових обов’язків, які потребують обов’язкового використання англійської мови. Затвердження ж конкретного переліку посад державної служби, до яких застосовуються ці обов’язки, буде здійснюватися керівником держслужби у відповідному органі.

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