Кабмін визначив порядок доплат для мешканців гірських населених пунктів у 2025 році

У 2025 році мешканці гірських населених пунктів отримуватимуть щомісячні доплати до пенсій та соціальної допомоги.

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У 2025 році громадяни, які проживають, працюють або навчаються у гірських населених пунктах та мають відповідний статус, щомісяця отримуватимуть доплати до виплат від держави. Таке рішення прийнято за результатми засідання Кабміну 2 липня.

Доплати надаватимуться до таких виплат:

пенсії, державної допомоги сімʼям з дітьми, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоровʼя потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімʼях за принципом «гроші ходять за дитиною» та стипендії, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, у розмірі, визначеному відповідно до частини другої статті 6 ЗУ «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Розмір доплат визначатиметься відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Прийняття, набрання чинності та оскарження в адміністративному порядку рішень щодо призначення, припинення та поновлення виплат доплати до пенсії, державної допомоги та стипендії здійснюється з урахуванням закону про адміністративну процедуру.

Окрім того, визначено механізм перевірки для здійснення у 2025 році доплати до пенсії, державної допомоги громадянам, яким надано статус особи, що проживає і працює на території населеного пункту, якому надано статус гірського.

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