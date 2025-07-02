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Уряд схвалив законопроект про посилення соціального захисту родин загиблих або зниклих безвісти поліцейських

17:12, 2 липня 2025
Родини правоохоронців, які загинули або зникли за особливих обставин під час служби, зможуть отримати пільги, компенсації та безоплатне медичне обслуговування.
Уряд схвалив законопроект про посилення соціального захисту родин загиблих або зниклих безвісти поліцейських
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Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо особливостей соціального захисту членів сімей поліцейських, які загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час виконання службових обов’язків. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект передбачає, що родини поліцейських, які загинули (померли), зникли безвісти чи визнані судом безвісно відсутніми під час виконання службових обов’язків, отримають право на пільги, гарантії та компенсації, передбачені чинним законодавством.

Для отримання цих прав члени сімей повинні мати відповідне посвідчення. Його форму, порядок видачі та анулювання затверджуватиме Кабмін.

Законопроєкт також передбачає безоплатне медичне обслуговування для таких членів сімей у закладах охорони здоров’я МВС.

Дія законопроєкту поширюється також на випадки, коли поліцейський став особою з інвалідністю під час проходження служби в поліції.

«Схвалено проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо особливостей соціального захисту членів сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер) чи визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин». Законопроектом пропонується передбачити, що члени сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер) чи визнаний судом безвісно відсутнім, або зник безвісти за особливих обставин, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, установленими для них ЗУ «Про Національну поліцію», за наявності в них посвідчення, що підтверджує їх відповідний статус, форму, порядок видачі та анулювання якого затверджує КМУ.

Пропонується також поширити на членів сімей поліцейських, які під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинули (померли) чи визнані судом безвісно відсутніми, або зникли безвісти за особливих обставин, стали особами з інвалідністю під час проходження служби в поліції, право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України тощо», — йдеться у повідомленні.

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