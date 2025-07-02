400 набоїв у кишені — у 20-річного жителя Чорткова знайшли боєприпаси до автомата Калашникова, фото

Молодик почав підозріло поводитися при появі поліцейських, які під час огляду виявили у нього арсенал бойових набоїв невідомого походження.

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На Тернопільщині у місті Чортків поліцейські вилучили у перехожого майже 400 набоїв до автомата Калашникова. Про це повідомляє поліція регіону.

Зокрема, під час відпрацювання території оперативники зупинили чоловіка, який, побачивши людей у формі, почав поводитися дивно. При поверхневому огляді в нього виявили значну кількість бойових набоїв.

20-річний фігурант зізнався, що має при собі близько 400 набоїв різного калібру до автомата Калашникова.

Звідки у нього арсенал і з якою метою він його зберігав — чоловік не пояснив.

На місце події одразу виїжджала слідчо-оперативна група. Боєприпаси поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Правоохоронці з’ясували, що фігурант уже мав проблеми із законом — раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Досудове розслідування триває.

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