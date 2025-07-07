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Петиція за ліквідацію «Київзеленбуду» набрала необхідну кількість голосів

10:19, 7 липня 2025
Кияни вимагають ліквідувати «Київзеленбуд» через систематичне знищення здорових дерев у місті.
Петиція за ліквідацію «Київзеленбуду» набрала необхідну кількість голосів
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Петиція на сайті Київської міської ради з вимогою ліквідувати комунальне підприємство «Київзеленбуд» через систематичне знищення здорових дерев у столиці зібрала необхідні 6 тисяч голосів для розгляду, повідомляється на платформі петицій.

«Ми, мешканці міста Києва, вимагаємо негайного реагування на дії комунального об'єднання «Київзеленбуд», яке, прикриваючись доглядом за зеленими насадженнями, систематично знищує здорові дерева в столиці. Ці дії загрожують екологічному балансу міста та є прямим порушенням прав киян на безпечне і здорове довкілля», - йдеться в тексті петиції.

Авторка петиції підкреслює, що це яскравий приклад, як екологічно цінні дерева знищуються в інтересах забудовників під прикриттям «озеленювальних» заходів. Цей випадок не поодинокий – протягом останніх років фіксуються десятки подібних ситуацій:

  • Знищення дерев на Пейзажній алеї у 2025 році без дозвільної документації;
  • Вирубка у парку «Відрадний» у 2023 році, попри протести місцевих мешканців;
  • Знищення вікових дубів у Голосіївському парку у 2021 році з незрозумілим статусом працівників;
  • Масове знищення дерев на Теремках та у парку КПІ у 2023 році.

Підписанти вимагають: розформувати підприємство, провести незалежний аудит його діяльності за останні п’ять років із публікацією звітів, зупинити знищення дерев на вулиці Кониського та розслідувати законність цих дій, запровадити громадський контроль за роботами з зеленими насадженнями та заборонити практику «омолодження» дерев.

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Київ

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