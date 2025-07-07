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У Британії адвоката відсторонили за недбале поводження з грошима клієнта

10:55, 7 липня 2025
Адвокат не забезпечив належного зберігання коштів клієнта та не співпрацював із регулятором.
У Британії адвоката відсторонили за недбале поводження з грошима клієнта
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У Великій Британії на пів року відсторонили від практики адвоката Джонатана Гвіна Мендуса Едвардса, який не вжив достатніх заходів, аби гарантувати безпечне зберігання грошей свого клієнта через третю сторону. Про це повідомляє Law Gazette.

За даними слідства, адвокат, який працює з 1981 року, також проігнорував судові розпорядження щодо повернення боргу тому самому клієнту та не співпрацював із Регуляторною радою адвокатури (Bar Standards Board) під час розслідування.

Едвардс визнав провину лише за невиконання судових приписів, решту звинувачень заперечував. Попри це, трибунал визнав його винним за всіма пунктами.

Санкції включають:

  • 6 місяців відсторонення від професії;
  • 4 тисячі фунтів стерлінгів штрафу за ігнорування правил під час розслідування BSB;
  • окремі покарання за кожне порушення, частково вони накладаються одночасно.

У BSB заявили, що поведінка Едвардса не відповідає професійним стандартам, яких очікує суспільство: «Громадяни мають бути впевнені, що адвокати дотримуються судових рішень і правил поводження з коштами клієнтів. Відсторонення Едвардса демонструє серйозність цих порушень».

Рішення трибуналу може бути оскаржене.

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адвокат Великобританія Велика Британія

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