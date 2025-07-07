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В Британии адвоката отстранили за небрежное обращение с деньгами клиента

10:55, 7 июля 2025
Адвокат не обеспечил надлежащее хранение средств клиента и не сотрудничал с регулятором.
В Британии адвоката отстранили за небрежное обращение с деньгами клиента
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 В Великобритании на полгода отстранили от практики адвоката Джонатана Гвина Мендуса Эдвардса, который не принял достаточных мер для обеспечения безопасного хранения средств своего клиента через третье лицо. Об этом сообщает Law Gazette.

По данным следствия, адвокат, практикующий с 1981 года, также проигнорировал судебные распоряжения о возврате долга тому же клиенту и не сотрудничал с Регуляторным советом адвокатуры (Bar Standards Board) во время расследования.

Эдвардс признал вину только в невыполнении судебных предписаний, остальные обвинения он отрицал. Несмотря на это, трибунал признал его виновным по всем пунктам.

Санкции включают:

  • 6 месяцев отстранения от профессии;
  • штраф в размере 4 тысяч фунтов стерлингов за игнорирование правил во время расследования BSB;
  • отдельные наказания за каждое нарушение, частично наложенные одновременно.

В BSB заявили, что поведение Эдвардса не соответствует профессиональным стандартам, которых ожидает общество: «Граждане должны быть уверены, что адвокаты соблюдают судебные решения и правила обращения с клиентскими средствами. Отстранение Эдвардса демонстрирует серьёзность этих нарушений».

Решение трибунала может быть обжаловано.

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