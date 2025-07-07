Петиция за ликвидацию «Киевзеленстроя» набрала необходимое количество голосов

Киевляне требуют ликвидировать «Киевзеленстрой» из-за систематического уничтожения здоровых деревьев в городе.

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Петиция на сайте Киевского городского совета с требованием ликвидировать коммунальное предприятие «Киевзеленстрой» из-за систематического уничтожения здоровых деревьев в столице собрала необходимые 6 тысяч голосов для рассмотрения, сообщается на платформе петиций.

«Мы, жители города Киева, требуем немедленного реагирования на действия коммунального объединения «Киевзеленстрой», которое, прикрываясь уходом за зелеными насаждениями, систематически уничтожает здоровые деревья в столице. Эти действия угрожают экологическому балансу города и являются прямым нарушением прав киевлян на безопасную и здоровую окружающую среду», - говорится в тексте петиции.

Автор петиции подчеркивает, что это яркий пример, как экологически ценные деревья уничтожаются в интересах застройщиков под прикрытием «озеленительных» мероприятий. Этот случай не единичный - в течение последних лет фиксируются десятки подобных ситуаций:

Уничтожение деревьев на Пейзажной аллее в 2025 году без разрешительной документации;

Вырубка в парке «Отрадный» в 2023 году, несмотря на протесты местных жителей;

Уничтожение вековых дубов в Голосеевском парке в 2021 году с непонятным статусом работников;

Массовое уничтожение деревьев на Теремках и в парке КПИ в 2023 году.

Подписанты требуют: расформировать предприятие, провести независимый аудит его деятельности за последние пять лет с публикацией отчетов, остановить уничтожение деревьев на улице Конисского и расследовать законность этих действий, ввести общественный контроль за работами с зелеными насаждениями и запретить практику «омоложения» деревьев.

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