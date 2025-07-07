Петиция за ликвидацию «Киевзеленстроя» набрала необходимое количество голосов

Петиция на сайте Киевского городского совета с требованием ликвидировать коммунальное предприятие «Киевзеленстрой» из-за систематического уничтожения здоровых деревьев в столице собрала необходимые 6 тысяч голосов для рассмотрения, сообщается на платформе петиций.
«Мы, жители города Киева, требуем немедленного реагирования на действия коммунального объединения «Киевзеленстрой», которое, прикрываясь уходом за зелеными насаждениями, систематически уничтожает здоровые деревья в столице. Эти действия угрожают экологическому балансу города и являются прямым нарушением прав киевлян на безопасную и здоровую окружающую среду», - говорится в тексте петиции.
Автор петиции подчеркивает, что это яркий пример, как экологически ценные деревья уничтожаются в интересах застройщиков под прикрытием «озеленительных» мероприятий. Этот случай не единичный - в течение последних лет фиксируются десятки подобных ситуаций:
Подписанты требуют: расформировать предприятие, провести независимый аудит его деятельности за последние пять лет с публикацией отчетов, остановить уничтожение деревьев на улице Конисского и расследовать законность этих действий, ввести общественный контроль за работами с зелеными насаждениями и запретить практику «омоложения» деревьев.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.