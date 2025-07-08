Практика судів
  1. В Україні
  2. / Фото

НБУ випустив пам’ятну монету на честь дрона Vampire, відомого як «Баба Яга» — фото

07:36, 8 липня 2025
Номінал монети «Українська бавовна. БПЛА «Vampire» становить 5 гривень, а тираж – до 75 000 штук.
НБУ випустив пам’ятну монету на честь дрона Vampire, відомого як «Баба Яга» — фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України повідомив, що випустив нову пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА «Vampire».

Вона присвячена дрону Vampire і продовжує тематичний напрям нумізматичної серії «Збройні Сили України», що вшановує українську зброю та її творців.

«Цей український гексакоптер зарекомендував себе як високоефективний засіб ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Від противника він отримав прізвисько «Баба Яга» – через нищівну силу ударів», – заявили у НАБУ.

Номінал монети становить 5 гривень, а тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

На її аверсі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву. Праворуч – підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

На реверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання – у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником. У верхній частині монети – напис VAMPIRE.

Придбати монету з 8 липня можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а згодом – у банків-дистриб’юторів.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

гроші НБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують встановити у КУпАП порядок перевірки документів на право керування військовими авто і огляду водіїв на стан сп’яніння

Зокрема члени правоохоронного комітету пропонують уточнити порядок огляду водіїв, які керують військовими транспортними засобами, на стан сп’яніння.

«Відкрийте докази провини! Я не буду за вас працювати», – колишнього голову Приморського райсуду Одеси вирішили звільнити за критику прокурорів і неетичну поведінку

Суддю Сергія Кічмаренка звинуватили у порушенні принципу змагальності та неетичній поведінці у судовому процесі.

Помічники суддів та секретарі судових засідань зможуть отримувати дані з Демографічного та інших реєстрів – законопроект

Для цілей визначення підсудності, а також ідентифікації учасників судового процесу, помічник судді і секретар судового засідання зможуть направляти запити та отримувати дані Демографічного реєстру, інших реєстрів та банків даних

Зміни до закону про держбюджет на 2025 рік – які зауваження висловив бюджетний комітет Ради

Зокрема зауваження викликало надання уряду права самостійно скорочувати видатки загального фонду за бюджетними програмами головних розпорядників коштів та збільшувати оборонні видатки з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм.

У Європарламенті почалися дебати щодо вотуму недовіри президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн звинувачують у відсутності прозорості та підзвітності, оскільки вона не розкрила свої текстові повідомлення з генеральним директором Pfizer в рамках підготовки до багатомільярдної угоди щодо вакцини під час пандемії Covid-19.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду