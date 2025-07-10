На Одещині виявили старовинну ікону, яку намагалися вивезти за кордон потайки — фото

Реліквію XIX століття знайшли в автівці українця на пункті пропуску «Орлівка».

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У пункті пропуску «Орлівка» прикордонники Ізмаїльського загону разом із митниками зупинили спробу незаконного вивезення ікони Ісуса Христа, датованої XIX століттям. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Старовинну реліквію знайшли під час огляду автомобіля Kia, яким керував 40-річний громадянин України.

Чоловік не мав жодних дозвільних документів на вивезення предмета, який, ймовірно, становить культурну або історичну цінність.

Ікону вилучено до рішення суду. Її культурну та історичну цінність наразі встановлює відповідна експертиза.

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