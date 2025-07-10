Практика судів
  1. В Україні

На Одещині виявили старовинну ікону, яку намагалися вивезти за кордон потайки — фото

15:35, 10 липня 2025
Реліквію XIX століття знайшли в автівці українця на пункті пропуску «Орлівка».
На Одещині виявили старовинну ікону, яку намагалися вивезти за кордон потайки — фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пункті пропуску «Орлівка» прикордонники Ізмаїльського загону разом із митниками зупинили спробу незаконного вивезення ікони Ісуса Христа, датованої XIX століттям. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Старовинну реліквію знайшли під час огляду автомобіля Kia, яким керував 40-річний громадянин України.

Чоловік не мав жодних дозвільних документів на вивезення предмета, який, ймовірно, становить культурну або історичну цінність.

Ікону вилучено до рішення суду. Її культурну та історичну цінність наразі встановлює відповідна експертиза.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прикордонники Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції можна буде накладати на кораблі та літаки – Комітет рекомендував прийняти закон

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволятиме накладати санкції не лише на фізичних осіб та підприємства, а також і на літаки та кораблі у разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці.

Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення

ВККС не виключає, що тестові запитання для кандидатів в судді можуть містити помилки, тому вони можуть звертатися з цього приводу до Комісії.

У Вищій раді правосуддя вирішили публічно з’ясувати, хто «заробляє на дисциплінарних справах» – черговий конфлікт між членами Ради правосуддя став публічним

Олена Ковбій вирішила виставити конфлікт з Романом Маселко на публіку.

Україні для відбудови потрібні два фонди обсягом 1 трлн доларів – Денис Шмигаль

Пропонується створити Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів.

Студенти зможуть використовувати штучний інтелект у роботах, але лише доброчесно – законопроект про академічну доброчесність

Про застосування штучного інтелекту потрібно буде зазначити у роботі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України