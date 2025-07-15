Україна та США шукають адміністратора для Інвестиційного фонду відбудови

Адміністратор Фонду опікуватиметься технічними операціями: бухгалтерським обліком, документацією, обробкою транзакцій і дотриманням регуляторних вимог.

Фото: delfi.lt

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Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) опублікувала Запит на інформацію (RFI) для визначення компанії, яка надаватиме послуги з адміністрування Американсько-Українського Інвестиційного Фонду відбудови — спільної ініціативи урядів США та України, спрямованої на залучення приватних інвестицій у критично важливі галузі української економіки. Про це повідомив офіційний сайт Міністерства економіки України.

Адміністратор Фонду опікуватиметься технічними операціями: бухгалтерським обліком, документацією, обробкою транзакцій і дотриманням регуляторних вимог, тоді як усі інвестиційні рішення ухвалюватиме виключно Керівна рада Фонду з рівною кількістю представників обох країн.

«Публікація RFI є першим етапом відбору кваліфікованого партнера й сама по собі не запускає офіційний тендер.

Кваліфіковані українські компанії також можуть подати свої пропозиції до DFC. Остаточний вибір постачальника послуг ухвалюватиметься одностайно Керівною радою Фонду, до якого увійдуть по три представники від США та України», - повідомили у Мінекономіки.

DFC запрошує кваліфіковані компанії надати інформацію про свій досвід у:

Обліку та звітності інвестиційних фондів;

Забезпеченні регуляторної відповідності, включаючи процедури перевірки клієнтів та протидії відмиванню коштів;

Обробці інвестиційних транзакцій та управлінні активами;

Впровадженні сучасних технологічних платформ для адміністрування фондів тощо.

Відповідно до опублікованого RFI, обов'язки постачальника послуг з адміністрування інвестиційного фонду включатимуть:

Надання послуг — облік фонду, управління відносинами з обмеженими партнерами (Limited Partners, LP), обробка транзакцій, забезпечення регуляторної відповідності та управління грошовими коштами.

Технології та безпека — використання надійної технологічної платформи з потужними функціями безпеки, масштабованістю та можливостями звітування для підтримки операцій фонду.

Експертиза команди — залучення кваліфікованих членів команди з досвідом в адмініструванні фондів прямих інвестицій (Private Equity).

Відповідність та управління ризиками — впровадження процедур для забезпечення регуляторної відповідності, включаючи протоколи протидії відмиванню грошей та перевірки клієнтів, а також управління ризиками фінансових злочинів.

Структура оплати та часові рамки — розробка детальної структури та умов оплати послуг адміністратора, а також графіку виконання робіт з чіткими ключовими етапами.

Американсько-Український Інвестиційний фонд відбудови має забезпечити фінансування проєктів у стратегічно важливих секторах української економіки, зокрема видобутку корисних копалин, видобутку вуглеводнів та сфері інфраструктури. Фонд сприятиме довгостроковому економічному зростанню та зміцненню України.

Правовий статус Фонду, модель управління, джерела та порядок внесків обох держав, правила реінвестування прибутку, прозорі процедури аудиту й безпекові запобіжники окреслює комерційна угода між США та Україною, основні умови якої публікуються за згодою сторін.

Ключові параметри комерційної угоди:

Структура партнерства. Фонд створено як безстрокове партнерство між DFC (американська сторона) та Агентством ДПП (українська сторона); Керівна Рада складається з трьох менеджерів від кожної країни, а діяльність координується чотирма комітетами (з пошуку інвестицій, інвестиційним, адміністративним та аудиторським).

Капітальні внески. Початковий капітал формують 50% роялті України від нових та «сплячих» спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів, а також внеску США через DFC та українського початкового внеску; крім того, поточна військова допомога США буде зарахована на рахунок DFC як умовний внесок у капітал, і будь-яка зі сторін може зробити подальші фінансові внески на рахунок капіталу.

Доходи. Увесь прибуток протягом перших десяти років буде реінвестований в українські проєкти (видобуток корисних копалин, енергетика, нафта і газ, логістика), а всі доходи, отримані від українських ліцензій та роялті, повинні бути реінвестовані до того, як вони можуть бути розподілені серед партнерів з обмеженою відповідальністю; у всіх випадках розподіл між партнерами може бути дозволений лише після 2035 року.

Права DFC — DFC отримує пріоритетний, але не монопольний доступ: право першого розгляду інвестицій і офтейків та можливість залучати співінвесторів зі США, водночас проєкти можуть паралельно працювати з іншими інвесторами.

Аудит — прозорість забезпечує щорічний аудит ДАСУ; аудиторський комітет може залучати міжнародних експертів і перевіряти правильність зарахування внесків.

«Зацікавлені компанії можуть надсилати свої відповіді до 27 липня 2025 року, 12:00 за східним часовим поясом США на електронну адресу [email protected] з темою: «RFI response – Investment fund administration – [Назва компанії]», - додали у відомстві.

Раніше Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних корисних копалин і родовищ у рамках угоди зі США.

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