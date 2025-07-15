Украина и США ищут администратора для Инвестиционного фонда восстановления

Администратор Фонда будет заниматься техническими операциями: бухгалтерским учетом, документацией, обработкой транзакций и соблюдением регуляторных требований.

Фото: delfi.lt

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) опубликовала Запрос информации (RFI) с целью определения компании, которая будет предоставлять услуги по администрированию Американо-Украинского Инвестиционного фонда восстановления — совместной инициативы правительств США и Украины, направленной на привлечение частных инвестиций в критически важные отрасли украинской экономики. Об этом сообщил официальный сайт Министерства экономики Украины.

Администратор Фонда будет заниматься техническими операциями: бухгалтерским учетом, документацией, обработкой транзакций и соблюдением регуляторных требований, в то время как все инвестиционные решения будет принимать исключительно Руководящий совет Фонда с равным количеством представителей обеих стран.

«Публикация RFI — это первый этап отбора квалифицированного партнера и сама по себе не запускает официальный тендер.

Квалифицированные украинские компании также могут подать свои предложения в DFC. Окончательный выбор поставщика услуг будет приниматься единогласно Руководящим советом Фонда, в который войдут по три представителя от США и Украины», — сообщили в Минэкономики.

DFC приглашает квалифицированные компании предоставить информацию о своем опыте в следующих областях:

учет и отчетность инвестиционных фондов;

обеспечение регуляторного соответствия, включая процедуры проверки клиентов и противодействие отмыванию средств;

обработка инвестиционных транзакций и управление активами;

внедрение современных технологических платформ для администрирования фондов и т. п.

Согласно опубликованному RFI, обязанности поставщика услуг по администрированию фонда будут включать:

Предоставление услуг — учет фонда, управление отношениями с ограниченными партнерами (Limited Partners, LP), обработка транзакций, обеспечение регуляторного соответствия и управление денежными средствами.

Технологии и безопасность — использование надежной технологической платформы с мощными функциями безопасности, масштабируемостью и возможностями отчетности для поддержки операций фонда.

Экспертиза команды — привлечение квалифицированных членов команды с опытом в администрировании фондов прямых инвестиций (Private Equity).

Соответствие и управление рисками — внедрение процедур для обеспечения регуляторного соответствия, включая протоколы противодействия отмыванию денег и проверки клиентов, а также управления рисками финансовых преступлений.

Структура оплаты и временные рамки — разработка детальной структуры и условий оплаты услуг администратора, а также графика выполнения работ с четкими ключевыми этапами.

Американо-Украинский Инвестиционный фонд восстановления должен обеспечить финансирование проектов в стратегически важных секторах украинской экономики, в частности в добыче полезных ископаемых, углеводородов и в сфере инфраструктуры. Фонд будет способствовать долгосрочному экономическому росту и укреплению Украины.

Правовой статус Фонда, модель управления, источники и порядок взносов обеих стран, правила реинвестирования прибыли, прозрачные процедуры аудита и механизмы безопасности определены коммерческим соглашением между США и Украиной, основные условия которого публикуются по согласованию сторон.

Ключевые параметры коммерческого соглашения:

Структура партнерства. Фонд создан как бессрочное партнерство между DFC (американская сторона) и Агентством ГЧП (украинская сторона); Руководящий совет состоит из трех управляющих от каждой страны, а деятельность координируется четырьмя комитетами (по поиску инвестиций, инвестиционный, административный и аудиторский).

Капитальные взносы. Начальный капитал формируется из 50% роялти Украины от новых и «спящих» специальных разрешений на добычу углеводородов, взноса США через DFC и украинского начального взноса; кроме того, текущая военная помощь США будет зачислена на счет DFC как условный вклад в капитал, и любая из сторон может внести дополнительные финансовые средства.

Доходы. Вся прибыль в течение первых десяти лет будет реинвестироваться в украинские проекты (добыча полезных ископаемых, энергетика, нефть и газ, логистика), а все доходы, полученные от украинских лицензий и роялти, должны быть реинвестированы до момента их возможного распределения между ограниченными партнерами; в любом случае распределение возможно только после 2035 года.

Права DFC. DFC получает приоритетный, но не монопольный доступ: право первичного рассмотрения инвестиций и оффтейков, а также возможность привлекать соинвесторов из США; одновременно проекты могут сотрудничать и с другими инвесторами.

Аудит. Прозрачность обеспечивается ежегодным аудитом Счетной палатой Украины; аудиторский комитет может привлекать международных экспертов и проверять правильность зачисления взносов.

«Заинтересованные компании могут отправлять свои ответы до 27 июля 2025 года, 12:00 по восточному времени США на электронную почту [email protected] с темой письма: «RFI response – Investment fund administration – [Название компании]», — добавили в ведомстве.

Ранее Кабмин утвердил перечни критически и стратегически важных полезных ископаемых и месторождений в рамках соглашения с США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.