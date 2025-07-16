Давид Арахамія представив список кандидатів на посади міністрів в оновленому Кабміні

Очолити Кабмін має Юлія Свириденко.

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав кандидатський склад оновленого Уряду України.

Він розповів, що відбулося засідання фракції за участі Володимира Зеленського, керівника ОП Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука й першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

На ньому представили кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні.

За словами Арахамії, було представлено таких кандидатів на посади в Кабміні:

Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України;

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Світлана Гринчук – міністр енергетики;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;

Наталія Калмикова – міністр ветеранів України;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Шмигаль – міністр оборони.

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Арахамія підкреслив, що консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Нагадаємо, 16 липня Рада відправила уряд у відставку, підтримавши відставку прем’єра Дениса Шмигаля.

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