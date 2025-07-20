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Трагедія у Дніпрі: граната здетонувала в квартирі, є загиблий

11:51, 20 липня 2025
Вибух стався у багатоповерхівці — загинув 46-річний чоловік, ще двоє постраждали.
Трагедія у Дніпрі: граната здетонувала в квартирі, є загиблий
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Дніпрі внаслідок вибуху гранати в квартирі загинув 46-річний чоловік. Ще двоє чоловіків отримали поранення та були доставлені до лікарні. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався 19 липня близько 5:00 ранку в Чечелівському районі міста.

Вказується, що вибух стався у квартирі, де перебували троє осіб. За попередніми даними, вибуховий пристрій, схожий на гранату, здетонував у руці одного з чоловіків.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин вибуху.

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