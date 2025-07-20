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Трагедия в Днепре: граната сдетонировала в квартире, есть погибший

11:51, 20 июля 2025
Взрыв произошел в многоэтажке — погиб 46-летний мужчина, еще двое пострадали.
Трагедия в Днепре: граната сдетонировала в квартире, есть погибший
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Днепре в результате взрыва гранаты в квартире погиб 46-летний мужчина. Еще двое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел 19 июля около 5:00 утра в Чечеловском районе города.

Уточняется, что взрыв произошел в квартире, где находились трое человек. По предварительным данным, взрывное устройство, похожее на гранату, сдетонировало в руке одного из мужчин.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств взрыва.

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Национальная полиция полиция Днепр граната боеприпасы

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