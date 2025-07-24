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У Донецькій області оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми

18:17, 24 липня 2025
Примусову евакуацію сімей із дітьми оголосили з Добропілля та дев’яти інших населених пунктів.
У Донецькій області оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми
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У Донецькій області розпочали примусову евакуацію сімей із дітьми з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади, а також сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка та Ракша Криворізької громади. Про це повідомила очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За даними ОВА, у цих населених пунктах наразі перебуває приблизно 928 дітей.

Начальник Донецької ОВА дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів адміністрації та правоохоронцям оперативно організувати евакуацію сімей із дітьми, а також забезпечити належні умови проживання на безпечніших територіях України.

«Вкотре наголошую: перебування на території Донецької несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!» — наголосив очільник ОВА.

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