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Пенсійний фонд оприлюднив новий показник середньої зарплати для обчислення пенсії – яка сума

17:32, 27 липня 2025
Середня зарплата для обчислення пенсії в червні зросла до рекордних 22 336 грн — дані Пенсійного фонду.
Пенсійний фонд оприлюднив новий показник середньої зарплати для обчислення пенсії – яка сума
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Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за червень 2025 року.

Він становить 22 336 гривень 81 копійку, що є найвищим значенням з початку року.

Нагадаємо, показники середньої зарплати у 2025 році за місяцями виглядають так:

  • Січень — 18 660 грн 32 коп.
  • Лютий — 18 589 грн 38 коп.
  • Березень — 19 430 грн 52 коп.
  • Квітень — 19 856 грн 19 коп.
  • Травень — 20 355 грн 40 коп.
  • Червень — 22 336 грн 81 коп.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 липня цього року загальна чисельність пенсіонерів в країні становила 10,3 мільйона осіб. Середній розмір пенсії — 6 410,17 грн. Із загальної кількості пенсіонерів 2,8 млн — це працюючі пенсіонери, які отримують у середньому 6 974,61 грн.

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