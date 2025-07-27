Пенсійний фонд оприлюднив новий показник середньої зарплати для обчислення пенсії – яка сума

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за червень 2025 року.
Він становить 22 336 гривень 81 копійку, що є найвищим значенням з початку року.
Нагадаємо, показники середньої зарплати у 2025 році за місяцями виглядають так:
Раніше ми писали, що Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 липня цього року загальна чисельність пенсіонерів в країні становила 10,3 мільйона осіб. Середній розмір пенсії — 6 410,17 грн. Із загальної кількості пенсіонерів 2,8 млн — це працюючі пенсіонери, які отримують у середньому 6 974,61 грн.
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