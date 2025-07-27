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Адвокати Джеймса Леброна пригрозили позовом ШІ-компанії, де створювали відео з вагітністю баскетболіста

17:14, 27 липня 2025
Юристи Джеймса Леброна попередили платформу, яка зробила баскетболіста героєм абсурдних відео.
Адвокати Джеймса Леброна пригрозили позовом ШІ-компанії, де створювали відео з вагітністю баскетболіста
Джерело фото: oecd.ai
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Адвокати відомого баскетболіста Леброна Джеймса надіслали офіційний лист з проханням припинити дії компанії, яка розробила інструмент штучного інтелекту для генерації відео за участю знаменитостей, а користувачі масово створювали відео з використанням образу Джеймса — зокрема й ролики, де ШІ-згенерований Леброн був зображений вагітним. Про це пише 404 Media.

За словами засновника FlickUp Джейсона Стакса, лист із вимогою припинити діяльність було отримано кілька тижнів тому від юридичної фірми Grubman Shire Meiselas & Sacks. У відповідь команда проєкту протягом 30 хвилин видалила всі реалістичні моделі публічних осіб із інструменту Interlink AI, зазначивши, що прагне «бути на правильному боці змін у сфері інтелектуальної власності».

«Декілька тижнів тому ми отримали лист із вимогою припинити діяльність від адвоката Леброна Джеймса щодо одного з наших творців, Interlink AI. У співпраці з Interlink ми просували модель ШІ, навчений на Леброні Джеймсі та кількох інших знакових баскетболістах. Протягом 30 хвилин після отримання листа ми вирішили видалити всіх реалістичних людей з програмного забезпечення Interlink AI. Генеративний ШІ — це "дикий захід" у сфері авторських прав та інтелектуальної власності, але ми прагнемо бути на правильній стороні цих змін», - заявив Стакс.

Це один із перших відомих випадків, коли світова знаменитість вжила юридичних заходів проти неконсенсусного, хоч і не сексуального контенту, створеного за допомогою ШІ, який масово поширюється в Instagram та інших соціальних мережах.

Після загострення ситуації також було закрито кілька популярних Instagram-акаунтів, які публікували створені ШІ відео з Джеймсом, деякі з яких набирали мільйони переглядів. Meta відмовилася коментувати, чи отримувала аналогічні юридичні запити.

Попри популярність, спільнота Interlink AI вирішила змінити політику платформи, заявивши, що негайно видалили моделі та з тих пір оновили підхід до політики щодо подоби та публічних осіб. Модератори в Discord заявили, що зосередяться на інших напрямах розвитку, аби «захистити майбутнє платформи».

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адвокат позов штучний інтелект

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