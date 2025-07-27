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Адвокаты Леброна Джеймса пригрозили иском ИИ-компании, где создавали видео с беременностью баскетболиста

17:14, 27 июля 2025
Юристы Джеймса Леброна предупредили платформу, сделавшую баскетболиста героем абсурдных видео.
Адвокаты Леброна Джеймса пригрозили иском ИИ-компании, где создавали видео с беременностью баскетболиста
Источник фото: oecd.ai
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Адвокаты известного баскетболиста Леброна Джеймса направили официальное письмо с просьбой прекратить действия компании, что разработала инструмент искусственного интеллекта для генерации видео с участием знаменитостей, а пользователи массово создавали ролики с использованием образа Джеймса — в том числе видео, где ИИ-сгенерированный Леброн был изображен беременным. Об этом пишет 404 Media.

По словам основателя FlickUp Джейсона Стакса, письмо с требованием прекратить деятельность было получено несколько недель назад от юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks. В ответ команда проекта в течение 30 минут удалила все реалистичные модели публичных личностей из инструмента Interlink AI, отметив, что стремится «быть на правильной стороне изменений в сфере интеллектуальной собственности».

«Несколько недель назад мы получили письмо с требованием прекратить деятельность от адвоката Леброна Джеймса в отношении одного из наших создателей, Interlink AI. В сотрудничестве с Interlink мы продвигали модель ИИ, обученную на Леброне Джеймсе и нескольких других знаковых баскетболистах. В течение 30 минут после получения письма мы приняли решение удалить всех реалистичных людей из программного обеспечения Interlink AI. Генеративный ИИ — это “дикий запад” в сфере авторских прав и интеллектуальной собственности, но мы стремимся быть на правильной стороне этих изменений», — заявил Стакс.

Это один из первых известных случаев, когда мировая знаменитость предприняла юридические действия против неконсенсусного, хоть и не сексуального контента, созданного с помощью ИИ, который массово распространяется в Instagram и других соцсетях.

После обострения ситуации были также удалены несколько популярных Instagram-аккаунтов, публиковавших сгенерированные ИИ видео с Джеймсом, некоторые из которых набирали миллионы просмотров. Meta отказалась комментировать, получала ли она аналогичные юридические запросы.

Несмотря на популярность, сообщество Interlink AI решило изменить политику платформы, заявив, что немедленно удалили модели и с тех пор обновили подход к политике в отношении подобия и публичных персон. Модераторы в Discord сообщили, что сосредоточатся на других направлениях развития, чтобы «защитить будущее платформы».

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