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Пенсионный фонд опубликовал новый показатель средней зарплаты для расчета пенсии — какая сумма

17:32, 27 июля 2025
Средняя зарплата для исчисления пенсии в июне выросла до рекордных 22 336 грн – данные Пенсионного фонда.
Пенсионный фонд опубликовал новый показатель средней зарплаты для расчета пенсии — какая сумма
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Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» за июнь 2025 года.

Он составляет 22 336 гривен 81 копейку, что является самым высоким показателем с начала года.

Напомним, показатели средней зарплаты в 2025 году по месяцам выглядят так:

  • Январь — 18 660 грн 32 коп.
  • Февраль — 18 589 грн 38 коп.
  • Март — 19 430 грн 52 коп.
  • Апрель — 19 856 грн 19 коп.
  • Май — 20 355 грн 40 коп.
  • Июнь — 22 336 грн 81 коп.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 1 июля этого года общее количество пенсионеров в стране составило 10,3 миллиона человек. Средний размер пенсии — 6 410,17 грн. Из общего числа пенсионеров 2,8 млн — это работающие пенсионеры, которые получают в среднем 6 974,61 грн.

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