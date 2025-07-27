Пенсионный фонд опубликовал новый показатель средней зарплаты для расчета пенсии — какая сумма

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» за июнь 2025 года.
Он составляет 22 336 гривен 81 копейку, что является самым высоким показателем с начала года.
Напомним, показатели средней зарплаты в 2025 году по месяцам выглядят так:
Ранее мы сообщали, что по состоянию на 1 июля этого года общее количество пенсионеров в стране составило 10,3 миллиона человек. Средний размер пенсии — 6 410,17 грн. Из общего числа пенсионеров 2,8 млн — это работающие пенсионеры, которые получают в среднем 6 974,61 грн.
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