Українцям нагадали, які є поважні причини не йти в ТЦК після отримання повістки

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб.

Фото: dev.ua

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Волинський обласний ТЦК та СП нагадує, які є поважні причини не йти в ТЦК за повісткою.

Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560, резервісти та військовозобов’язані зобов’язані з’явитися до територіального центру комплектування у зазначені в повістці дату, час і місце для:

взяття на військовий облік;

військовий облік; уточнення персональних та військово-облікових даних;

звірки інформації з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів;

проходження медичного огляду з метою визначення придатності до військової служби.

У разі неможливості прибути у визначений строк — необхідно протягом 3 днів повідомити про причину відсутності вказаний у повістці ТЦК (особисто або іншим доступним способом). Подальше прибуття має відбутися не пізніше ніж через 7 календарних днів.

Поважними причинами неявки, підтвердженими документально, вважаються:

стихійні лиха або інші непередбачувані обставини;

хвороба;

воєнні дії або їх наслідки на відповідній території;

смерть близького родича (включно з родичами чоловіка/дружини).

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