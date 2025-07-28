Українцям нагадали, які є поважні причини не йти в ТЦК після отримання повістки

Волинський обласний ТЦК та СП нагадує, які є поважні причини не йти в ТЦК за повісткою.
Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560, резервісти та військовозобов’язані зобов’язані з’явитися до територіального центру комплектування у зазначені в повістці дату, час і місце для:
У разі неможливості прибути у визначений строк — необхідно протягом 3 днів повідомити про причину відсутності вказаний у повістці ТЦК (особисто або іншим доступним способом). Подальше прибуття має відбутися не пізніше ніж через 7 календарних днів.
Поважними причинами неявки, підтвердженими документально, вважаються:
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