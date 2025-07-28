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Українцям нагадали, які є поважні причини не йти в ТЦК після отримання повістки

14:11, 28 липня 2025
У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб.
Українцям нагадали, які є поважні причини не йти в ТЦК після отримання повістки
Фото: dev.ua
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Волинський обласний ТЦК та СП нагадує,  які є поважні причини не йти в ТЦК за повісткою. 

Зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560, резервісти та військовозобов’язані зобов’язані з’явитися до територіального центру комплектування  у зазначені в повістці дату, час і місце для:

  • взяття на військовий облік;
  • уточнення персональних та військово-облікових даних;
  • звірки інформації з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів;
  • проходження медичного огляду з метою визначення придатності до військової служби.

У разі неможливості прибути у визначений строк — необхідно протягом 3 днів повідомити про причину відсутності  вказаний у повістці ТЦК (особисто або іншим доступним способом). Подальше прибуття має відбутися не пізніше ніж через 7 календарних днів.

Поважними причинами неявки, підтвердженими документально, вважаються:

  • стихійні лиха або інші непередбачувані обставини;
  • хвороба;
  • воєнні дії або їх наслідки на відповідній території;
  • смерть близького родича (включно з родичами чоловіка/дружини).

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