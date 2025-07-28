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Украинцам напомнили, какие есть уважительные причины не идти в ТЦК после получения повестки

14:11, 28 июля 2025
В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток.
Украинцам напомнили, какие есть уважительные причины не идти в ТЦК после получения повестки
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Волынский областной ТЦК и СП напоминает, какие уважительные причины не идти в ТЦК по повестке.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560, резервисты и военнообязанные обязаны явиться в территориальный центр комплектования в указанную в повестке дату, время и место для:

  • взятие на военный учет;
  • уточнение персональных и военно-учетных данных;
  • сверки информации с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов;
  • прохождение медицинского осмотра с целью определения пригодности военной службы.

При невозможности прибыть в определенный срок — необходимо в течение 3 дней сообщить о причине отсутствия указанного в повестке ТЦК (лично или иным доступным способом). Дальнейшее прибытие должно состояться не позднее чем через 7 календарных дней.

Уважительными причинами неявки, подтвержденными документально, считаются:

  • стихийные бедствия или другие непредсказуемые обстоятельства;
  • болезнь;
  • военные действия или их последствия на соответствующей территории;
  • смерть близкого родственника (включая родственников супруга).

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