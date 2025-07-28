Украинцам напомнили, какие есть уважительные причины не идти в ТЦК после получения повестки

В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток.

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Волынский областной ТЦК и СП напоминает, какие уважительные причины не идти в ТЦК по повестке.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560, резервисты и военнообязанные обязаны явиться в территориальный центр комплектования в указанную в повестке дату, время и место для:

взятие на военный учет;

уточнение персональных и военно-учетных данных;

сверки информации с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов;

прохождение медицинского осмотра с целью определения пригодности военной службы.

При невозможности прибыть в определенный срок — необходимо в течение 3 дней сообщить о причине отсутствия указанного в повестке ТЦК (лично или иным доступным способом). Дальнейшее прибытие должно состояться не позднее чем через 7 календарных дней.

Уважительными причинами неявки, подтвержденными документально, считаются:

стихийные бедствия или другие непредсказуемые обстоятельства;

болезнь;

военные действия или их последствия на соответствующей территории;

смерть близкого родственника (включая родственников супруга).

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