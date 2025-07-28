Украинцам напомнили, какие есть уважительные причины не идти в ТЦК после получения повестки

Волынский областной ТЦК и СП напоминает, какие уважительные причины не идти в ТЦК по повестке.
Отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №560, резервисты и военнообязанные обязаны явиться в территориальный центр комплектования в указанную в повестке дату, время и место для:
При невозможности прибыть в определенный срок — необходимо в течение 3 дней сообщить о причине отсутствия указанного в повестке ТЦК (лично или иным доступным способом). Дальнейшее прибытие должно состояться не позднее чем через 7 календарных дней.
Уважительными причинами неявки, подтвержденными документально, считаются:
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