Киянин вимагав у дівчини $10 тисяч за нерозповсюдження «пікантних» фото

28-річний чоловік погрожував розіслати фото колегам та рідним дівчини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві оголосили підозру 28-річному чоловіку, який погрожував дівчині розіслати колегам та рідним її інтимні фото, якщо вона не заплатить йому гроші за мовчання. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Нерозповсюдження фото чоловік оцінив у 10 000 доларів, які потрібно було перерахувати на криптогаманець. Зазнається, що із постраждалою він не знайомий.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.