Практика судів
  1. В Україні

Киянин вимагав у дівчини $10 тисяч за нерозповсюдження «пікантних» фото

20:37, 4 серпня 2025
28-річний чоловік погрожував розіслати фото колегам та рідним дівчини.
Киянин вимагав у дівчини $10 тисяч за нерозповсюдження «пікантних» фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві оголосили підозру 28-річному чоловіку, який погрожував дівчині розіслати колегам та рідним її інтимні фото, якщо вона не заплатить йому гроші за мовчання. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Нерозповсюдження фото чоловік оцінив у 10 000 доларів, які потрібно було перерахувати на криптогаманець. Зазнається, що із постраждалою він не знайомий.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 
прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обрано новий склад Громадської ради доброчесності – журналісти, адвокати, правозахисники та антикорупційні активісти

Від попереднього складу Громадської ради доброчесності залишилося всього три представника громадськості.

Кабмін вніс зміни до Плану Ukraine Facility, який містить вимоги щодо швидкості відбору суддів – але їх зміст поки не розкрив

План Ukraine Facility передбачає вимоги стосовно швидкості відбору суддів ВККС, але наразі в Кабміні не розкрили, які саме зміни запропонували Єврокомісії.

Соціальний комітет рекомендував прийняти законопроект про виплату 50 тисяч грн всім жінкам, які народили дитину

Кабмін разом з парламентарями вважають, що законопроект буде сприяти підвищенню народжуваності та поєднанню батьківства з зайнятістю.

Плакати зі словами «акція» чи «знижка» на алкоголь у торговельному залі магазину заборонені – Верховний Суд

Будь-які матеріали або дії у торговельному залі магазину, що мають на меті стимулювання інтересу чи попиту до алкогольної продукції є внутрішньою рекламою: позиція Верховного Суду.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду