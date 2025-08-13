Практика судів
Україна втрутилася у справу 57 співвітчизників, затриманих на концерті Коржа у Варшаві, – МЗС

12:10, 13 серпня 2025
57 українських громадян затримані у Варшаві після бійок на концерті білоруського репера.
Фото: mfa.gov.ua
Посольство України в Польщі направило офіційні запити до польських правоохоронних органів щодо 57 громадян України, затриманих після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві. Проти затриманих розпочато провадження щодо депортації, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

За даними МЗС, серед затриманих – громадяни України 1995, 2002 та 2005 років народження. Польська поліція звинувачує їх у агресивній поведінці, сутичках із персоналом стадіону та демонстрації символіки, забороненої польським законодавством, зокрема прапора Української повстанської армії. Справа перебуває під особливим контролем посольства.

Як раніше повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна розпочала процедуру депортації 63 осіб, причетних до заворушень, із яких 57 – українці, а шестеро – білоруси. За інформацією польських ЗМІ, під час концерту окремі глядачі перестрибували через бар’єри, влаштовували бійки з охороною, запалювали фаєри та демонстрували заборонені символи.

Загалом поліція затримала 109 осіб за різні правопорушення, включно зі зберіганням наркотиків, порушенням тілесної недоторканності охоронців, використанням піротехніки та несанкціонованим проникненням на територію заходу. П’ятдесят осіб отримали штрафи на загальну суму 11 450 злотих.

Посольство України продовжує з’ясовувати деталі інциденту та надавати підтримку своїм громадянам, щоб забезпечити справедливий розгляд справи.

