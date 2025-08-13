Украина вмешалась в дело 57 соотечественников, задержанных на концерте Коржа в Варшаве, – МИД

57 украинских граждан задержаны в Варшаве после драк на концерте белорусского рэпера.

Фото: mfa.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посольство Украины в Польше направило официальные запросы в польские правоохранительные органы относительно 57 граждан Украины, задержанных после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве. В отношении задержанных начато производство о депортации, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным МИД, среди задержанных – граждане Украины 1995, 2002 и 2005 годов рождения. Польская полиция обвиняет их в агрессивном поведении, столкновениях с персоналом стадиона и демонстрации символики, запрещенной польским законодательством, в частности флага Украинской повстанческой армии. Дело находится под особым контролем посольства.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна начала процедуру депортации 63 человек, причастных к беспорядкам, из которых 57 – украинцы, а шестеро – белорусы. По информации польских СМИ, во время концерта отдельные зрители перепрыгивали через барьеры, устраивали драки с охраной, зажигали файеры и демонстрировали запрещенные символы.

В целом полиция задержала 109 человек за различные правонарушения, включая хранение наркотиков, нарушение телесной неприкосновенности охранников, использование пиротехники и несанкционированное проникновение на территорию мероприятия. Пятьдесят человек получили штрафы на общую сумму 11 450 злотых.

Посольство Украины продолжает выяснять детали инцидента и оказывать поддержку своим гражданам, чтобы обеспечить справедливое рассмотрение дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.