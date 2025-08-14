Уряд підтримав зміни до закону щодо соціального страхування суддів

Кабмін схвалив законопроект щодо обов'язкового державного соціального страхування життя і здоров'я суддів відповідно до закону.

Кабінет Міністрів України схвалив проект закону «Про внесення зміни до статті 141 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо соціального страхування».

Законопроектом пропонує внести зміни до статті 141 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» та передбачити, що обовʼязкове державне соціальне страхування життя і здоровʼя суддів здійснюється відповідно до ЗУ «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано цілий пакет законопроектів 13466, 13467, 13468, 13469 про заміну прожиткового мінімуму, який наразі є базою для розрахунку окладів різних посадовців, суддів, прокурорів тощо, на орудну величину. Фактично пропонується відв’язати оклади «бюджетників» від прожиткового мінімуму, аби його зростання не провокувало зростання окладів посадовців. За словами голови соціального комітету Галини Третьякової, це дозволить створити передумови для підвищення пенсійного забезпечення в Україні.

Планується, що зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Розмір орудної величини має щорічно встановлюватись у законі про держбюджет за поданням Кабміну. При цьому уряду доручається забезпечити розрахунок розміру орудної величини у проекті закону про держбюджет на 2026 рік на рівні не менше 3470 грн. Але це – лише доручення. Тобто, Кабмін надалі може визначити й інший розмір в абсолютних цифрах. Власне, відв’язка розміру від прожиткового мінімуму дозволяє гнучко регулювати оклади посадовців.

Хоча назва базової величини – «орудна» – нова, але сама ідея про відв’язку окладів від прожиткового мінімуму озвучувалася Галиною Третьяковою кілька років тому. Про це неодноразово писала «Судово-юридична газета».

