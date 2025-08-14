Правительство поддержало изменения в закон относительно социального страхования судей

Кабмин одобрил законопроект об обязательном государственном социальном страховании жизни и здоровья судей в соответствии с законом.

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменения в статью 141 Закона Украины “О судебном строе и статусе судей” относительно социального страхования».

Законопроект предлагает внести изменения в статью 141 ЗУ «О судебном строе и статусе судей» и предусмотреть, что обязательное государственное социальное страхование жизни и здоровья судей осуществляется в соответствии с ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован целый пакет законопроектов 13466, 13467, 13468, 13469 о замене прожиточного минимума, который сейчас является базой для расчета окладов различных должностных лиц, судей, прокуроров и т.д., на орудийную величину. Фактически предлагается отвязать оклады «бюджетников» от прожиточного минимума, чтобы его рост не провоцировал рост окладов чиновников. По словам главы социального комитета Галины Третьяковой, это позволит создать предпосылки для повышения пенсионного обеспечения в Украине.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Размер орудийной величины должен ежегодно устанавливаться в законе о госбюджете по представлению Кабмина. При этом правительству поручается обеспечить расчет размера орудийной величины в проекте закона о госбюджете на 2026 год на уровне не менее 3470 грн. Но это – лишь поручение. То есть, Кабмин в дальнейшем может определить и другой размер в абсолютных цифрах. Собственно, отвязка размера от прожиточного минимума позволяет гибко регулировать оклады должностных лиц.

Хотя название базовой величины – орудийная – новое, но сама идея об отвязке окладов от прожиточного минимума озвучивалась Галиной Третьяковой несколько лет назад. Об этом неоднократно писала «Судебно-юридическая газета».

